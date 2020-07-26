Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Temmuz 2020

-Erdoğan: İstanbul'un Türk toprağı olmasını sindirmekte zorlananlar olduğuna bir kez daha şahitlik ettik

-Türkiye Barolar Birliği'nden Diyanet İşleri Başkanı'na tepki: İstifa etmesini bekliyoruz

-Bilal Erdoğan: Yunanistan, Çin, Japonya niye alfabesini değiştirmemiş? Demek ki gelişmenin alfabeyle bir alakası yokmuş

-Gülistan Doku bilirkişi raporuna göre '2 gün art arda alıkonuldu'

-Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’nın mekanı kapandı, duvarına ‘katil’ yazıldı

-Kadıköy'de otobüs Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçesine girdi: 5 kişi yaralandı

-BBP Genel Başkanı Destici: İstanbul Sözleşmesi’ni yırtıp atmamız lazım

-Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tezer: Okulların açılmasında bayram süreci belirleyici olacak

-Esenler Belediyesi’nden AKP’li meclis üyesinin ortağı olduğu şirkete 893 bin TL’lik ihale

-MSB: Barış Pınarı bölgesinde terör saldırısı gerçekleşti, 5 sivil hayatını kaybetti