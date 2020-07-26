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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Temmuz 2020

26 Temmuz 2020 18:37

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Temmuz 2020

-Erdoğan: İstanbul'un Türk toprağı olmasını sindirmekte zorlananlar olduğuna bir kez daha şahitlik ettik

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