Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ocak 2021

26 Ocak 2021 18:32
Erdoğan: En gelişmiş ülkelerde şu anda aşı sıkıntısı var, biz ise aşılarımızı aldırmaya başladık
Saadet Partili Asiltürk'ten ittifak açıklaması: Seçime bir hafta kala buna karar verilir
Kılıçdaroğlu'ndan İrfan Fidan yorumu: Oy veren 107 kişi Yargıtay'ın yüz karasıdır
İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu tedaviye ikna edilmeli
İçişleri Bakanlığı'ndan 'kayak otelleri' genelgesi: Etkinliklere müsaade edilmeyecek
Kaçırılan Gökhan Güneş anlattı: ‘Mezar’ dedikleri bölüme hapsettiler, ‘Biz görünmeyenleriz' dediler
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte istifa etti
Reuters: Riyad'da şiddetli bir patlama sesi duyuldu
Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler başkente yürüdü
Birdwatch: Twitter'ın gerçek dışı ve yanıltıcı içerikle mücadele amacıyla başlattığı pilot uygulama
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