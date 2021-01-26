Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ocak 2021

Erdoğan: En gelişmiş ülkelerde şu anda aşı sıkıntısı var, biz ise aşılarımızı aldırmaya başladık

Saadet Partili Asiltürk'ten ittifak açıklaması: Seçime bir hafta kala buna karar verilir

Kılıçdaroğlu'ndan İrfan Fidan yorumu: Oy veren 107 kişi Yargıtay'ın yüz karasıdır

İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu tedaviye ikna edilmeli

İçişleri Bakanlığı'ndan 'kayak otelleri' genelgesi: Etkinliklere müsaade edilmeyecek

Kaçırılan Gökhan Güneş anlattı: ‘Mezar’ dedikleri bölüme hapsettiler, ‘Biz görünmeyenleriz' dediler

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte istifa etti

Reuters: Riyad'da şiddetli bir patlama sesi duyuldu

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler başkente yürüdü

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