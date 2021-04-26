Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Nisan 2021

26 Nisan 2021 18:20
Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: 'Ertelenmesi gerekir' denirse ısrarımız olmaz
AYM Başkanı: Atatürk’ün işaret ettiği ve Anayasa’da ifadesini bulan ‘muasır medeniyet’in siyasi rejim tercihi, anayasal demokrasidir
Reuters'a konuşan hükümet kaynakları: Kabinenin gündeminde tam kapanma var
Şentop: Türkiye-ABD ilişkileri bu açıklamadan büyük yara alacak, büyük zarar görecektir
Öztrak: NATO zirvesinde Biden’la görüşme uğruna, ülkemizin tarihine leke sürülmesine göz yumulmuştur
Kobani davası başladı | Demirtaş cezaevinden '128 milyar dolar nerede' yazılı kâğıdı SEGBİS kamerasına gösterdi
Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş tutuklandı
Thodex soruşturmasında 6 kişiye tutuklama talebi
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