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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Nisan 2021

26 Nisan 2021 18:20

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: 'Ertelenmesi gerekir' denirse ısrarımız olmaz

AYM Başkanı: Atatürk’ün işaret ettiği ve Anayasa’da ifadesini bulan ‘muasır medeniyet’in siyasi rejim tercihi, anayasal demokrasidir

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Yayınevi sahibi LGS öncesi soruları incelediğini söyledi, CHP'li Kaya Bakan...

"Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yaparken gülmüştüm, başıma gelince anladım meğer adalet...

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