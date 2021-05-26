Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Mayıs 2021

26 Mayıs 2021 19:09
Erdoğan'dan Akşener'e: Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler...
Akşener: Erdoğan ve arkadaşları zor günler geçiriyor; hiç merak etmeyin, bana Türkiye’nin hiçbir yerinde zarar gelmez
İyi Parti'den Erdoğan'a tepki: Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifadeleri aslında bir suç itirafıdır
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, mafya ağzı ile “Bunlar daha iyi günler” demiş, er meydanına gel
Erdoğan'dan Soylu'ya destek: İçişleri Bakanımızın yanındayız
Soylu: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız
Bakan Selçuk: Eğitimde telafi başlıyor
Ömer Çelik: AK Parti olarak Süleyman Soylu ve Binali Yıldırımla ilgili iddiaları reddediyoruz
Davutoğlu: 'Temiz Siyaset Hareketi'ni başlatıyoruz
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu: 18 Haziran
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