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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Mart 2020

26 Mart 2020 18:47

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Mart 2020

?İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: Gerekirse tedbirleri yükseltebiliriz

?YÖK Başkanı: Bahar döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılmayacak

?Milli Eğitim Bakanı: LGS merkezi sınavı sadece birinci dönem müfredatından yapılacak

?HDP’li Gergerlioğlu ısrarlı: Bakanlık şeffaf olmalı; Sincan’daki tutuklu Koronavirüs bölümünde yatıyor

?İmamoğlu: Millet can, birileri ise Kanal İstanbul derdinde; 50 bin aile sosyal destek için başvurdu

?Tepkiye neden olan görüntülerde yaşlı adama bağıran polis, görevden uzaklaştırıldı

?Makarna satışları yüzde 300 arttı, devletler buğday stoklamaya başladı

?Koronavirüs'ün ABD ekonomisine etkileri sürüyor; işsizlik başvuruları rekor kırdı

?Anayasa Mahkemesi’nden çarpıcı karar: Parti binasına asılan ‘Katil, hırsız AKP’ pankartı ifade özgürlüğü

?Koronavirüs'te bugün ne oldu? Dünya genelinde vaka sayısı 500 bine yaklaştı

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