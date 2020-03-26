26 Mart 2020 18:47
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Mart 2020
?İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: Gerekirse tedbirleri yükseltebiliriz
?YÖK Başkanı: Bahar döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılmayacak
?Milli Eğitim Bakanı: LGS merkezi sınavı sadece birinci dönem müfredatından yapılacak
?HDP’li Gergerlioğlu ısrarlı: Bakanlık şeffaf olmalı; Sincan’daki tutuklu Koronavirüs bölümünde yatıyor
?İmamoğlu: Millet can, birileri ise Kanal İstanbul derdinde; 50 bin aile sosyal destek için başvurdu
?Tepkiye neden olan görüntülerde yaşlı adama bağıran polis, görevden uzaklaştırıldı
?Makarna satışları yüzde 300 arttı, devletler buğday stoklamaya başladı
?Koronavirüs'ün ABD ekonomisine etkileri sürüyor; işsizlik başvuruları rekor kırdı
?Anayasa Mahkemesi’nden çarpıcı karar: Parti binasına asılan ‘Katil, hırsız AKP’ pankartı ifade özgürlüğü
?Koronavirüs'te bugün ne oldu? Dünya genelinde vaka sayısı 500 bine yaklaştı
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