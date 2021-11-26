Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Kasım 2021

Erdoğan: Bu faizler düşecek; biz yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz

Birleştirilmiş Gezi davasının ikinci duruşmasında Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Kavala'nın tahliyesi için oy veren hakim Bektaş: Tutukluluğun devamı duruma göre ölçülü değil

Merkez Bankası: Enflasyonda yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar eldeki tüm araçlar kararlılıkla kullanılacaktır

Bakan Koca: Covid-19 geçirenlerde hastalığın bıraktığı hasarlardan dolayı, 3 yıl boyunca mevcut ölümlerin 3-4 katı kadar kayıp bekleniyor

Akşener'den İmamoğlu'na: Bu çalışma performansınızın devamı dilerim ki, cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım

Osman Kavala kararı ve Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar yükselişe geçti

AKP'li Birinci: Telefon numaramı, değiştirdiğim için MKYK Whatsapp grubundan otomatik olarak düştüm

İBB'nin taksi önerisi UKOME'de 11. kez reddedildi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: Milletin tebessüm edeceği bir rakam gelirse "Evet" deriz