Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Kasım 2021

26 Kasım 2021 18:10
Erdoğan: Bu faizler düşecek; biz yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz
Birleştirilmiş Gezi davasının ikinci duruşmasında Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi
Kavala'nın tahliyesi için oy veren hakim Bektaş: Tutukluluğun devamı duruma göre ölçülü değil
Merkez Bankası: Enflasyonda yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar eldeki tüm araçlar kararlılıkla kullanılacaktır
Bakan Koca: Covid-19 geçirenlerde hastalığın bıraktığı hasarlardan dolayı, 3 yıl boyunca mevcut ölümlerin 3-4 katı kadar kayıp bekleniyor
Akşener'den İmamoğlu'na: Bu çalışma performansınızın devamı dilerim ki, cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım
Osman Kavala kararı ve Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar yükselişe geçti
AKP'li Birinci: Telefon numaramı, değiştirdiğim için MKYK Whatsapp grubundan otomatik olarak düştüm
İBB'nin taksi önerisi UKOME'de 11. kez reddedildi
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: Milletin tebessüm edeceği bir rakam gelirse "Evet" deriz
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