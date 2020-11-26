Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Kasım 2020

Asgari ücretin görüşüleceği ilk toplantının tarihi belli oldu: 4 Aralık

Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 517, yoksulluk sınırı 8 bin 198 liraya yükseldi

Türkiye ile Katar arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı: Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katar'a devredildi

Ulusal karantina işe yaradı; Fransa'da virüsün bulaşma kat sayısı 1'in altına düştü

İmamoğlu'ndan Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı rakamlara ilişkin açıklama: Şeffaflıkla ilgili önemli bir adım

İBB'nin '6 bin yeni taksi' projesi teklifi üçüncü kez reddedildi

Zümrütevler Kuran Kursu’nda üç çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin soruşturma

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile konuştu: Gemimize yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladım

Avrupa Parlamentosu, Ankara ile yeni ilişki modeli istiyor

Hande Şeker'i öldüren polis Volkan Hicret'e müebbet hapis cezası