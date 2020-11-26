Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Kasım 2020

26 Kasım 2020 18:57
Asgari ücretin görüşüleceği ilk toplantının tarihi belli oldu: 4 Aralık
Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 517, yoksulluk sınırı 8 bin 198 liraya yükseldi
Türkiye ile Katar arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı: Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katar'a devredildi
Ulusal karantina işe yaradı; Fransa'da virüsün bulaşma kat sayısı 1'in altına düştü
İmamoğlu'ndan Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı rakamlara ilişkin açıklama: Şeffaflıkla ilgili önemli bir adım
İBB'nin '6 bin yeni taksi' projesi teklifi üçüncü kez reddedildi
Zümrütevler Kuran Kursu’nda üç çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin soruşturma
Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile konuştu: Gemimize yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladım
Avrupa Parlamentosu, Ankara ile yeni ilişki modeli istiyor
Hande Şeker'i öldüren polis Volkan Hicret'e müebbet hapis cezası
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