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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Eylül 2021

26 Eylül 2021 18:35

Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı’na katılanların sayısı artabilir

AKP kurmayları: B planı yok, düşünmeyiz, adayımız Erdoğan

Sancar: HDP’nin demokrasi güçleriyle oluşturacağı ittifakta çözümün anahtarı olduğunu yakın zamanda hep birlikte göreceğiz

Kabine yarın toplanıyor; yeni Koronavirüs önlemleri gündeme gelebilir

Aşı karşıtlarının mitinginde HES kodu göstermek istemeyen bir kişi, polise yumruk attı!

Babacan'dan Erdoğan'a: Hiçbir yere kaçamazsınız, bu ülkede enflasyonun da hayat pahalılığının da sebebisiniz

Kremlin: Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlib gündemde olacak

Bir doktor daha Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 300 bin TL'ye makam asansörü yaptırdı

Kars'ta köpek dövüşü yaptıran 41 kişi gözaltına alındı

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