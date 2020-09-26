Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Eylül 2020

26 Eylül 2020 17:31
İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da deprem tatbikatı yapılacağını açıkladı
İçişleri Bakanlığı: 2 bin 157 kişi yurt ve pansiyonlarda izolasyon altında
CHP’li Seyit Torun, 11 büyükşehirin Koronavirüs verisini açıkladı: Bakanlığın açıkladığından fazla
Anket: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 42'ye düştü, Millet İttifakı yüze 45'te
Davutoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sancar'ı aradı: Operasyon hukuki değil, ülkeye zarar veriyor
Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e: Sizi de tutuklayacaklar
Dünya genelinde tespit edilen yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 33 milyona yaklaşıyor
Hülya Avşar, 55 milyon ada, Acun Ilıcalı 100 milyon liraya uçak satın aldı
İstanbul tasarrufta Ankara'yı 4'e katladı; Tunceli en çok tasarruf eden beşinci kent oldu
Boston Üniversitesi araştırması: D vitamini, Koronavirüs'ten ölüm riskini azaltıyor
© Tüm hakları saklıdır.