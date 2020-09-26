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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Eylül 2020

26 Eylül 2020 17:31

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da deprem tatbikatı yapılacağını açıkladı

İçişleri Bakanlığı: 2 bin 157 kişi yurt ve pansiyonlarda izolasyon altında

CHP’li Seyit Torun, 11 büyükşehirin Koronavirüs verisini açıkladı: Bakanlığın açıkladığından fazla

Anket: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 42'ye düştü, Millet İttifakı yüze 45'te

Davutoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sancar'ı aradı: Operasyon hukuki değil, ülkeye zarar veriyor

Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e: Sizi de tutuklayacaklar

Dünya genelinde tespit edilen yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 33 milyona yaklaşıyor

Hülya Avşar, 55 milyon ada, Acun Ilıcalı 100 milyon liraya uçak satın aldı

İstanbul tasarrufta Ankara'yı 4'e katladı; Tunceli en çok tasarruf eden beşinci kent oldu

Boston Üniversitesi araştırması: D vitamini, Koronavirüs'ten ölüm riskini azaltıyor

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