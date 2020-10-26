Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ekim 2020

26 Ekim 2020 18:33
Erdoğan: Sakın Fransız markalarını satın almayın
Maas: Erdoğan'ın Macron'a saldırıları yeni bir 'dip nokta'
Türkiye ve Yunanistan ilan ettiği NAVTEX'leri karşılıklı olarak iptal etti
Aliyev: Dışardan müdahale olursa, Türk F-16'ları semada göreceksiniz
Bakan Koca: İstanbul'un 28 ilçesinde vaka artışı yüzde 50'nin üzerinde
İTF Dekanı: Testlerin yüzde 30'u pozitif, 15-20 gün içinde yoğun bakım servislerinde doluluk yaşanacak
Trabzon’a küfreden CHP’li başkan yardımcısına disiplin soruşturması
Türk lirası eriyor: Dolar 8 TL'nin üzerinde!
Konut kredisi faizi yüzde 15.1'e, ihtiyaç kredisi faizi yüzde 19.4'e yükseldi
Sözlerin tutulmaması nedeniyle bir kez daha Ankara'ya yürüyen madenciler, yeniden engellendi
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