T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ekim 2020

26 Ekim 2020 18:33

Erdoğan: Sakın Fransız markalarını satın almayın

Maas: Erdoğan'ın Macron'a saldırıları yeni bir 'dip nokta'

Türkiye ve Yunanistan ilan ettiği NAVTEX'leri karşılıklı olarak iptal etti

Aliyev: Dışardan müdahale olursa, Türk F-16'ları semada göreceksiniz

Bakan Koca: İstanbul'un 28 ilçesinde vaka artışı yüzde 50'nin üzerinde

İTF Dekanı: Testlerin yüzde 30'u pozitif, 15-20 gün içinde yoğun bakım servislerinde doluluk yaşanacak

Trabzon’a küfreden CHP’li başkan yardımcısına disiplin soruşturması

Türk lirası eriyor: Dolar 8 TL'nin üzerinde!

Konut kredisi faizi yüzde 15.1'e, ihtiyaç kredisi faizi yüzde 19.4'e yükseldi

Sözlerin tutulmaması nedeniyle bir kez daha Ankara'ya yürüyen madenciler, yeniden engellendi

ETİKETLER

gündemekonomisiyasetpiyasalarkoronavirüssalgıncovid-19sağlık bakanıistanbulda koronavirüsmaasmacronerdoğanitf dekanıtrabzontürk lirasıdoolar26 ekim 2020konut kredisi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Aralık 2020

"Geçinemiyoruz" diyen kafe-bar işçilerinden ikinci kez sessiz eylem: Taleplerimiz kabul edilene kadar sokaklardayız!

Alişan, 2 yıl önce 'liposuction' sonrası yaşadıklarını anlattı: 'Şükret ki ölmemişsin' dediler; maddi, manevi dava açtım

CHP'li Kaya "Şu gördüğünüz, AKP'nin 18 yılda sattıklarıdır" dedi; '13 metrelik' listeyi yere serdi

Siyaset dünyasından gazeteci Ayşegül Doğan'a destek: Gazetecilik suç değildir!

CHP’li Aydın: Sarayın 4 dakikalık gideri, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Covid-19 nedeniyle gündem aşılar; canlı aşı, ölü aşı, vektör aşısı...

BBP Genel Başkanı Destici: Bahçeli'nin Sayın Çakıcı'ya sahip çıkmasının kendince...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yayıncı İbrahim Çolak, Twitter'da taciz iddiasıyla karşı karşıya kalmasının ardından...

Şule Çet davasında bilirkişi olan Prof. Taner evinde ölü bulundu...

Avrupa Birliği, Türk şirket ve vatandaşlara yönelik yaptırım listesini genişletmeye...

Sözcü yazarı Doğru: Albayrak'ın istifasında 24 saatin sırrı Millî Piyango...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Covid-19 nedeniyle gündem aşılar; canlı aşı, ölü aşı, vektör aşısı...

BBP Genel Başkanı Destici: Bahçeli'nin Sayın Çakıcı'ya sahip çıkmasının kendince...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24