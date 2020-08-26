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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ağustos 2020

26 Ağustos 2020 18:45

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ağustos 2020

-‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklanan Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi; başsavcılığın itirazı reddedildi

-İçişleri Bakanlığı'ndan 'Musa Orhan' açıklaması: Yasal süreçler, kanunun öngördüğü çerçevede devam ediyor

-İmamoğlu: Gezi’de ortaya konan mücadele, Türkiye tarihinin en önemli mücadelelerinden birisi

-Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin

-Fransa, İtalya, Güney Kıbrıs ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat kararı aldı

-Sel felaketinin yaşandığı Giresun'da belediyelerin İller Bankası'na olan borçları ertelendi

-Eğitim Sen: 33 okuldan sendikamıza vakalar bildirildi

-Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: İkinci dalga muhtemelen ekim ve kasım ayı gibi havaların soğumasıyla olur

-Prof. Dr. Başer: Covid-19 testlerinin vatandaşa değil, ayrıcalıklı gruplara yapıldığına şahit oluyoruz

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