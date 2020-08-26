26 Ağustos 2020 18:45
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ağustos 2020
-‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklanan Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi; başsavcılığın itirazı reddedildi
-İçişleri Bakanlığı'ndan 'Musa Orhan' açıklaması: Yasal süreçler, kanunun öngördüğü çerçevede devam ediyor
-İmamoğlu: Gezi’de ortaya konan mücadele, Türkiye tarihinin en önemli mücadelelerinden birisi
-Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin
-Fransa, İtalya, Güney Kıbrıs ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat kararı aldı
-Sel felaketinin yaşandığı Giresun'da belediyelerin İller Bankası'na olan borçları ertelendi
-Eğitim Sen: 33 okuldan sendikamıza vakalar bildirildi
-Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: İkinci dalga muhtemelen ekim ve kasım ayı gibi havaların soğumasıyla olur
-Prof. Dr. Başer: Covid-19 testlerinin vatandaşa değil, ayrıcalıklı gruplara yapıldığına şahit oluyoruz
-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
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