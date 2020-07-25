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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Temmuz 2020

25 Temmuz 2020 17:54

CHP'de kurultay günü: Kılıçdaroğlu yeterli imza toplayabilen tek aday oldu

Erdoğan: Gürültü çıkaran ülkelerin gayesi Ayasofya ve Doğu Akdeniz değil, bizim varlığımız

İyi Partili Çıray: Atatürk'e üstü kapalı lanet okuyan Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunacağım

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu: İstanbul Sözleşmesi cinsiyeti ortadan kaldırmak istiyor

Araştırma: AKP'lilerin yüzde 50’si İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi onaylamıyor

Van Gölü'nde batan sığınmacı teknesinde ölenlerin sayısı 61'e yükseldi

Van-Hakkari Tabipler Odası: Hastaneler tam doldu; testi pozitif çıkanlar imzayla evlerine gönderiliyor

Türkiye Otelciler Birliği: Oda başı gelir yüzde 80 düştü, birçok otel hâlâ açılmadı

İstanbul'da 4 yaş altı çocuğu olan anneler için ücretsiz ulaşım başlıyor

Adana sıcaktan kavruldu; termometreler 43 dereceyi gösterdi

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