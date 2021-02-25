Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Şubat 2021

25 Şubat 2021 18:56
Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükûmetinin istifasını istedi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz
Bilim Kurulu 1 Mart'taki normalleşme adımları öncesi toplandı
TBMM Başkanı Şentop'tan fezleke açıklaması: Dosyaların içeriğine göre karar verilir
Enis Berberoğlu'nun fezlekeye itirazının reddine üst mahkemeden de ret
Bakan Selçuk'tan yüksek riskli şehirler için yüz yüze eğitim açıklaması: Özel kararlar alınabilir
Kılıçdaroğlu: Ne yaparlarsa yapsınlar inandığımız yoldan bizi döndüremeyecekler
İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'u inadına yapacağız" diyen Erdoğan'a yanıt: İstanbul 1'den büyüktür, nokta
Aleyna Çakır ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun ilk kez hakim karşısında: "Tokat attığım doğru"
Japonya'da "Yalnızlık Bakanı" atandı
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