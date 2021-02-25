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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Şubat 2021

25 Şubat 2021 18:56

Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükûmetinin istifasını istedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz

Bilim Kurulu 1 Mart'taki normalleşme adımları öncesi toplandı

TBMM Başkanı Şentop'tan fezleke açıklaması: Dosyaların içeriğine göre karar verilir

Enis Berberoğlu'nun fezlekeye itirazının reddine üst mahkemeden de ret

Bakan Selçuk'tan yüksek riskli şehirler için yüz yüze eğitim açıklaması: Özel kararlar alınabilir

Kılıçdaroğlu: Ne yaparlarsa yapsınlar inandığımız yoldan bizi döndüremeyecekler

İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'u inadına yapacağız" diyen Erdoğan'a yanıt: İstanbul 1'den büyüktür, nokta

Aleyna Çakır ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun ilk kez hakim karşısında: "Tokat attığım doğru"

Japonya'da "Yalnızlık Bakanı" atandı

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