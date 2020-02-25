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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Şubat 2020

25 Şubat 2020 20:09

-Koronavirüs yaylıyor;İsviçre, Avusturya ve Hırvatistan'da ilk Koronavirüs vakaları görüldü

-İran’da Koronavirüs nedeniyle 11 eyalette halka sokağa çıkmama çağrısı yapıldı

-Erdoğan 'soru' sorulmasına sinirlendi: FOX önce gazete olsun!

-Fatih Portakal'dan "Fox önce gazete olsun, yalan haber üretmeyi bıraksın" diyen Erdoğan'a yanıt!

-Rusya, dörtlü Suriye zirvesine kapıları kapadı

-Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Şehitler tepesi boş kalmayacaksa çocuklarını gönder oraya

-Sağlık Bakanından Koronavirüs şüphesiyle gözlem altındaki yolculara ilişkin açıklama: Ateşi olan yolcu yok

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin 4.Olağan Kongresi hakkında soruşturma başlattı

-'Arap Baharı'nda devrilen eski Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, hayatını kaybetti

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BİR BAKIŞTA BUGÜNT24GÜNDEM ÖZET25 şubat 2020

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