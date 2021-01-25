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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Ocak 2021

25 Ocak 2021 18:31

Soylu'ya sosyal medyadan hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Depremin yıl dönümünde Elazığ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünden 'keyif çayı' atıldı

Erdoğan fiyatların düşürülmesi talimatı verdi: Yağ, bakliyat, sebze ve meyvede fiyatlar öncelikli meselemiz

Çavuşoğlu: Kaçırılan gemi için korsanlar henüz bir temasta bulunmadı, çalışmalarımız sürüyor

Davutoğlu: Bahçeli ve Perinçek, AK Parti ve Erdoğan’ı 'suç ortaklığına' davet etmekte

İGDAŞ'tan '10 taksit' kampanyası: Vade farkı, ilave ücret, komisyon uygulanmayacak

HDP'li Garo Paylan'dan Bakan Elvan'a: Saunanın, hamamın borcunu erteliyor ama bazı esnaf yok sayılıyor

Sağlık Bakanı Koca: Bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz

Esnaf ve sanatkârın Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi borçlarına erteleme

Karamollaoğlu'ndan AKP ile ittifak sorusuna: Başkanlık sistemi değişmeli; iktidar zihniyet reformu yapmalı

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