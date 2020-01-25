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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Ocak 2020

25 Ocak 2020 20:56

- Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | 29 kişi hayatını kaybetti, 1243 kişi yaralandı

- Erdoğan Elazığ'da depremde ölenlerin cenazesinde duyurdu: Yıkılanların yerine TOKİ olarak adımlarımızı atacağız

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- Sabancı Holding yöneticilerine suç duyurusu: Temsa'da hileli iflas mı var?

- Çin: Bin 287 kişide koronavirüsü görüldü, ölenlerin sayısı 41'e yükseldi

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- AKP dönemindeki İBB konserlerinden 2 milyon liraya yakın para kazanmışlar

 

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Müzisyen Eda Baba: Mesleğimizin başına cinsiyetimizin yerleştiriliyor olması asıl tartışma...

Koronavirüs'ten korunmak için inek dışkısıyla yıkanıyorlar...

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