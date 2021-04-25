Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Nisan 2021

Aile Bakanlığı: Devlet koruması ve bakımı altında olmak, bu çocuklarımız için utanmaları, gizlemeleri gereken bir durum değil

Gri pasaport skandalıyla gündeme gelen AKP'li Belediye Başkanı Çınar, aile şirketi iddialarını kabul etti

VeBitcoin CEO’su İlker Baş ifade verdi: Aylık gelirim 1 milyon 500 bin lira civarında

Bakanlığa dezenfektan satmıştı; eski bakan Pekcan’ın şirketine 1.4 milyon TL devlet desteği verilmiş

Kalın'dan 'soykırım' ifadesine tepki: ABD Başkanı ilkesiz bir tutum sergilemiştir

Paşinyan istifasını duyurdu

Rusya Dışişleri Sözcüsü: ABD'nin de dahil olduğu hasım ülkeler listesi hazırlanıyor

Eski Yargıtay Birinci Başkanı Selçuk'tan Bahçeli'ye yanıt: Mertlikten söz edenlerin önce kendilerinin mert olması gerekir

Ankara Tabip Odası: Kentte yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar acil servislerde günlerce bekletiliyor

Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın: 4 kişi yaşamını yitirdi