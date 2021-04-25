Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Nisan 2021

25 Nisan 2021 19:16
Aile Bakanlığı: Devlet koruması ve bakımı altında olmak, bu çocuklarımız için utanmaları, gizlemeleri gereken bir durum değil
Gri pasaport skandalıyla gündeme gelen AKP'li Belediye Başkanı Çınar, aile şirketi iddialarını kabul etti
VeBitcoin CEO’su İlker Baş ifade verdi: Aylık gelirim 1 milyon 500 bin lira civarında
Bakanlığa dezenfektan satmıştı; eski bakan Pekcan’ın şirketine 1.4 milyon TL devlet desteği verilmiş
Kalın'dan 'soykırım' ifadesine tepki: ABD Başkanı ilkesiz bir tutum sergilemiştir
Paşinyan istifasını duyurdu
Rusya Dışişleri Sözcüsü: ABD'nin de dahil olduğu hasım ülkeler listesi hazırlanıyor
Eski Yargıtay Birinci Başkanı Selçuk'tan Bahçeli'ye yanıt: Mertlikten söz edenlerin önce kendilerinin mert olması gerekir
Ankara Tabip Odası: Kentte yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar acil servislerde günlerce bekletiliyor
Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın: 4 kişi yaşamını yitirdi
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