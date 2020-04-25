Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Nisan 2020

25 Nisan 2020 19:26
?Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 706’ya yükseldi
?Dünyada Kornavirüs | Vaka sayısı 2 milyon 790 bini geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
?Milli Savunma Bakanlığı: Haftanin'de bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
?Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik: Haziranda normal hayata dönüleceğini düşünüyoruz
?Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarımızda 23 bin 801 vatandaşımız gözlem altında
?Araştırma: Yüzde 48 Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun değil, yüzde 36 sistemin işlemediğini düşünüyor
?Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Koronavirüs için alınan ekonomik önlemlerde 200 milyar liraya ulaşıldı
?İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin her hamlesini izliyoruz ama çatışmayı başlatan taraf olmayacağız
?ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kuzey Kore’nin başına kim gelirse gelsin ABD'nin hedefleri asla değişmez
?46 yıldır çocuk bekleyen 68 yaşındaki kadın ikiz doğurdu!
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