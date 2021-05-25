Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Mayıs 2021

Atilla Peker'in ifadesi: Kutlu Adalı'yı öldürmek için Korkut Eken'le Kıbrıs'a gittik

Sedat Peker, Soylu’nun 'tanırım' dediği Reşat Hacıfazlıoğlu’yla görüşme kaydını yayımladı

TBMM, Hâkimler Savcılar Kurulu’na atanacak 7 üyeyi belirledi

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu

Kılıçdaroğlu: "Her şeyin sorumlusu benim" diyorsa, devleti mafyaya teslim eden de Erdoğan'dır

Bahçeli'den Peker açıklaması: Hiç kimse, İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecektir

Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür: Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz

Ekrem İmamoğlu'na protesto, konvoydaki araçlara vurdular!

HDP'li Buldan: Türkiye acilen erken seçime gitmeli

Demirtaş'ın savunmasından: Beni değil bütün muhalefet liderlerini içeriye atsanız yine seçimi kaybedeceksiniz