Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Mayıs 2020

25 Mayıs 2020 20:21
Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 29 kişi daha hayatını kaybetti; 987 yeni vaka tespit edildi
Dünyada Korovirüs | Ölenlerin sayısı 347 bini; vaka sayısı 6 milyon 494 bini aştı
Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hazmedemeyenler, insanlarımızı zehirleyemeyecek
Babacan: Cumhurbaşkanlığı forsu ile parti logosu yan yana konduğundan beri dikiş tutmuyor ülke
Bakan Selçuk: Eylülde yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek
Hazine'nin altın borcu 172 tona yükseldi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahipleri için başlattığı kampanyalara 30 milyon TL'lik bağış
Bir günde kayda geçen üç polis şiddeti; Tekirdağ'da 1, İstanbul'da 2
Uzmanlar virüsün etkisi konusunda uyarıyor; Antalya'da plajlar hazırlanıyor!
EuroLeague ve EuroCup iptal edildi
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