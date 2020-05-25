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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Mayıs 2020

25 Mayıs 2020 20:21

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 29 kişi daha hayatını kaybetti; 987 yeni vaka tespit edildi

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erkek şiddetinden kaçan kadın, kick boks salonuna sığındı...

Metroda maske takmama kavgası: Kendilerini uyaran yolcuya saldırdılar...

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