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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Mart 2022

25 Mart 2022 18:05

Aydın Engin'i son yolculuğuna uğurladık

Erdoğan'dan asgari ücrette ikinci zam açıklaması: Gerekirse işçimizden esirgemeyiz, veren el alan elden hayırlıdır

Rusya ve Ukrayna esir takası yaptı; Şoygu, neredeyse 2 hafta sonra ortaya çıktı

Erdoğan: Hayat pahalılığının canımızı yaktığını gayet iyi biliyoruz

İmamoğlu'ndan suikast mektubu' açıklaması: Zatı muhteremleri bu konuyla ilgili de azami ilgiyi göstermeye davet ediyorum

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Objektif olarak baktığımızda Seçim Kanunu teklifine eleştirileri haklı kılacak hiçbir taraf yok

'Montrö bildirisi' davasında ara karar; savunma yapan amirallerin adli kontrol ve yurt dışı yasağı kalktı

Arınç: Yağların balların fiyatına erişemediğimiz bugünümüzde demek ki Evliya Çelebi bu günleri görseydi adam kahrından ölecekti

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