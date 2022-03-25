Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Mart 2022

25 Mart 2022 18:05
Aydın Engin'i son yolculuğuna uğurladık
Erdoğan'dan asgari ücrette ikinci zam açıklaması: Gerekirse işçimizden esirgemeyiz, veren el alan elden hayırlıdır
Rusya ve Ukrayna esir takası yaptı; Şoygu, neredeyse 2 hafta sonra ortaya çıktı
Erdoğan: Hayat pahalılığının canımızı yaktığını gayet iyi biliyoruz
İmamoğlu'ndan suikast mektubu' açıklaması: Zatı muhteremleri bu konuyla ilgili de azami ilgiyi göstermeye davet ediyorum
AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Objektif olarak baktığımızda Seçim Kanunu teklifine eleştirileri haklı kılacak hiçbir taraf yok
'Montrö bildirisi' davasında ara karar; savunma yapan amirallerin adli kontrol ve yurt dışı yasağı kalktı
Arınç: Yağların balların fiyatına erişemediğimiz bugünümüzde demek ki Evliya Çelebi bu günleri görseydi adam kahrından ölecekti
Öğrencilerin darp edildiği tarikat yurduna gelen baba: Bizim çocuklarımız kendi gönül rızasıyla geliyor, biz memnunuz
Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen başladı!
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