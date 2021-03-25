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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Mart 2021

25 Mart 2021 18:05

Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir

Kılıçdaroğlu: Daha fazla vatandaşa gitmek gerekiyordu; biz bunu uzun yıllar ihmal ettik

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KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Sistem toplumun gözündeki meşruiyetini kaybediyor...

Mithat Sancar: Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetle diyaloğa hazırız; Millet İttifakı'na girme...

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