Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Mart 2021

25 Mart 2021 18:05
Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir
Kılıçdaroğlu: Daha fazla vatandaşa gitmek gerekiyordu; biz bunu uzun yıllar ihmal ettik
Öztrak: Üç 'yeni'ye ihtiyacımız var; yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolar
Milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu: Oğlum ve ben tehditler alıyoruz
THY’nin iki uçağına bomba ihbarı!
Boğaziçi Dayanışması duyurdu: Gözaltına alınan öğrenci sayısı 12’ye yükseldi
AB Liderler Zirvesi başladı
İBB: İstanbul'da resmi işsizlik oranı yüzde 14.7; 552 bin genç ne eğitimde ne de istihdamda!
UKOME'den İBB'nin taksi dönüşüm projesine 6. kez ret
Cumartesi Anneleri ilk kez hâkim karşısında
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