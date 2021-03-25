Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Mart 2021

Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir

Kılıçdaroğlu: Daha fazla vatandaşa gitmek gerekiyordu; biz bunu uzun yıllar ihmal ettik

Öztrak: Üç 'yeni'ye ihtiyacımız var; yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolar

Milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu: Oğlum ve ben tehditler alıyoruz

THY’nin iki uçağına bomba ihbarı!

Boğaziçi Dayanışması duyurdu: Gözaltına alınan öğrenci sayısı 12’ye yükseldi

AB Liderler Zirvesi başladı

İBB: İstanbul'da resmi işsizlik oranı yüzde 14.7; 552 bin genç ne eğitimde ne de istihdamda!

UKOME'den İBB'nin taksi dönüşüm projesine 6. kez ret

Cumartesi Anneleri ilk kez hâkim karşısında