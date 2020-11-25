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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Kasım 2020

25 Kasım 2020 19:07

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşısını duyurdu: Tetanos-Difteri

Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'da yeni Koronavirüs vakaları düşüşe geçti

Erdoğan, "terörist" diye tanımladığı Demirtaş'ın kitabını tavsiye eden Arınç'a yüklendi: Beni rencide etmiştir

Sancar: Hiç kimse HDP’nin meşru mücadelesine, halkı için bedel ödeyen yöneticilerine dil uzatma hakkına sahip değildir

Kılıçdaroğlu ve İyi Parti'den ortak basın toplantısı: Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor

Çakıcı’ya “mafya bozuntusu” diyen Kaftancıoğlu’na tehdit! "Sende kaşıntı var, akıllı ol"

Reuters: Erdoğan, TCMB başkanını görevden almaya ekonomiyle ilgili sunumların ardından, birkaç saat içinde karar verdi

TİP Milletvekili Barış Atay'a saldıran 3 kişi tahliye edildi

37 kuruş zam gelen benzinin fiyatı 7 lirayı aştı

Galatasaray'da başkanlık seçim ertelendi

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