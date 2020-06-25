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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Haziran 2020

25 Haziran 2020 18:27

İBB'nin '5 bin yeni taksi teklifi' valilik ve bakanlık temsilcilerinin oyuyla kabul edilmedi

Çorlu tren faciası davasında aileler duruşmayı terk etti: Katilleri aklıyorlar!

İBB, Londra'da açık artırmaya çıkan Fatih Sultan Mehmet portresini satın aldı

Merkez Bankası, faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi

Capital Economics: Merkez Bankası'nın faiz kararı ekonomistleri şaşırttı; enflasyon endişesi artmış olmalı

Van'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Meral Akşener: Tarihe not düşüyorum, Erdoğan seçilemeyecek

CHP'li Altay, AKP'nin ziyaretini değerlendirdi: Baro teklifinin müzakere edilecek yanı yok

65 yaş üstü vatandaşlar için tatil düzenlemesi: İzin belgesi alınarak turizm amaçlı seyahat yapılabilecek

Dün 12 kuruş zam gelen benzine bugün 22 kuruş indirim

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