Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Haziran 2020

25 Haziran 2020 18:27
İBB'nin '5 bin yeni taksi teklifi' valilik ve bakanlık temsilcilerinin oyuyla kabul edilmedi
Çorlu tren faciası davasında aileler duruşmayı terk etti: Katilleri aklıyorlar!
İBB, Londra'da açık artırmaya çıkan Fatih Sultan Mehmet portresini satın aldı
Merkez Bankası, faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi
Capital Economics: Merkez Bankası'nın faiz kararı ekonomistleri şaşırttı; enflasyon endişesi artmış olmalı
Van'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Meral Akşener: Tarihe not düşüyorum, Erdoğan seçilemeyecek
CHP'li Altay, AKP'nin ziyaretini değerlendirdi: Baro teklifinin müzakere edilecek yanı yok
65 yaş üstü vatandaşlar için tatil düzenlemesi: İzin belgesi alınarak turizm amaçlı seyahat yapılabilecek
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