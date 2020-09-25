T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Eylül 2020

25 Eylül 2020 18:18

6 yıl sonra: HDP'li 82 kişi, ‘Kobani eylemleri’ gerekçesiyle gözaltında!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 7 HDP'li vekil hakkında fezleke düzenlenecek

Mithat Sancar: Savcının bu operasyonu hangi kaygılarla yürüttüğünü biliyoruz

Kılıçdaroğlu'ndan HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a 'dayanışma' mesajı

CHP'li Özgür Özel: 6-8 Ekim olaylarının üzerinden 6 yıl geçti, hangi yeni delil var bilmek isteriz

Erdoğan: Hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecek

AB Konseyi Başkanı Michel: Doğu Akdeniz Konferansı'nı aktörler olumlu karşıladı; "Görüşmeye hazırız" dediler

"Selefi dernekler silahlanıyor" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, ifadesinde isim vermedi

Türkiye Futbol Federasyonu: 3 hakemde Koronavirüs tespit edildi

Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 448, yoksulluk sınırı 7 bin 973 TL

ETİKETLER

gündemekonomisiyasetAnkara Cumhuriyet Başsavcılığıhdpchpkılıçdaroğlumiyhat sancarselefi dernekleritürkiye futbol federasyonutürk-işkoronavirüssalgınaçlık sınırı25 eylül 2020

Diğer Videolar

İstanbul Tabip Odası: Salgın politikası iflas etti; İstanbul için acil kapanma zamanı!

Uğur Gürses: Bu ekonomi 2023'e kadar sürdürülemez; güveni geri kazanmak kolay olmayacak

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Kasım 2020

Saygı'nın 3. bölümü yayında; rehabilite merkezinde dikkat çeken sohbet!

Saat 09.05'te siren sesleri ve Galata Köprüsü'nden yayın yapan Yunan gazetecinin o anları...

Akın Atalay, 543 gün tutuklu yargılandığı Cumhuriyet davası için AİHM'in 'ihlal' kararını değerlendirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Erdoğan'ın gençliğini tanırım, söylediklerimi aynen verin, korkmuyorum" dedi; sözleri gündem...

Sabancı Holding: 82 yıldır her 10 Kasım’da bütün Türkiye yağmur...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın istifasını 27 saat sonra böyle...

Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan...

Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı iki madde geri çekiliyor...

Aldatıldığını zanneden kadın, gizli kamerada gördüklerine inanamadı!...

Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği, Koronavirüs'e karşı yüzde 90 etkili olduğu söylenen...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Erdoğan'ın gençliğini tanırım, söylediklerimi aynen verin, korkmuyorum" dedi; sözleri gündem...

Sabancı Holding: 82 yıldır her 10 Kasım’da bütün Türkiye yağmur...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24