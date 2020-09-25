Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Eylül 2020

25 Eylül 2020 18:18
6 yıl sonra: HDP'li 82 kişi, ‘Kobani eylemleri’ gerekçesiyle gözaltında!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 7 HDP'li vekil hakkında fezleke düzenlenecek
Mithat Sancar: Savcının bu operasyonu hangi kaygılarla yürüttüğünü biliyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a 'dayanışma' mesajı
CHP'li Özgür Özel: 6-8 Ekim olaylarının üzerinden 6 yıl geçti, hangi yeni delil var bilmek isteriz
Erdoğan: Hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecek
AB Konseyi Başkanı Michel: Doğu Akdeniz Konferansı'nı aktörler olumlu karşıladı; "Görüşmeye hazırız" dediler
"Selefi dernekler silahlanıyor" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, ifadesinde isim vermedi
Türkiye Futbol Federasyonu: 3 hakemde Koronavirüs tespit edildi
Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 448, yoksulluk sınırı 7 bin 973 TL
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