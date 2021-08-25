Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Ağustos 2021

25 Ağustos 2021 18:21
Türk güvenlik yetkilisi: Rusya'dan yeni bir S-400 sevkiyatı gündemde değil
Türkiye sınırı yakınındaki Suriye rafinerisinden Akdeniz’e dev petrol sızıntısı
Pentagon: Askerlerimiz ayrıldıktan sonra Kabil Havalimanı için sorumluluğumuz kalmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan "başörtüsü" değerlendirmesi: Türkiye'de bu sorun bitmiştir, bana güvenmiyorsanız Temel Bey'e güvenin
Afganistan Ulusal Ordusu komutanlarından General Sami Sadat, New York Times'a yazdı: "Siyaset ve liderler tarafından ihanete uğradık"
Taliban sözcüsü: Tüm ülkelerden özellikle de Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin danışmaları hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Davutoğlu: Serok Ahmet denmesinden gurur duyuyorum, Bahçeli de Perinçek de duysun
28 Şubat davasında tutuklanan Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
Boğaziçi akademisyenlerinden rektör olarak atanan Prof. Naci İnci'nin açıklamasına tepki: İstifaya davet ediyoruz
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