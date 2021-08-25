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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Ağustos 2021

25 Ağustos 2021 18:21

Türk güvenlik yetkilisi: Rusya'dan yeni bir S-400 sevkiyatı gündemde değil

Türkiye sınırı yakınındaki Suriye rafinerisinden Akdeniz’e dev petrol sızıntısı

Pentagon: Askerlerimiz ayrıldıktan sonra Kabil Havalimanı için sorumluluğumuz kalmayacak

Kılıçdaroğlu'ndan "başörtüsü" değerlendirmesi: Türkiye'de bu sorun bitmiştir, bana güvenmiyorsanız Temel Bey'e güvenin

Afganistan Ulusal Ordusu komutanlarından General Sami Sadat, New York Times'a yazdı: "Siyaset ve liderler tarafından ihanete uğradık"

Taliban sözcüsü: Tüm ülkelerden özellikle de Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin danışmaları hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Davutoğlu: Serok Ahmet denmesinden gurur duyuyorum, Bahçeli de Perinçek de duysun

28 Şubat davasında tutuklanan Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Boğaziçi akademisyenlerinden rektör olarak atanan Prof. Naci İnci'nin açıklamasına tepki: İstifaya davet ediyoruz

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