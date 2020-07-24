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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Temmuz 2020

24 Temmuz 2020 19:00

Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk kez kılınan namaza 350 bin kişi katıldı

İzmir Valiliği, Lozan'ın 97. yılını kutlamayı yasakladı

Muharrem İnce: Ayasofya'ya değil Sultanahmet'e gittim, ne bağırıyorsunuz?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbeye kılıçla çıktı; hutbede kılıç geleneği nedir?

Yüzlerce Twitter kullanıcısı, AKP'li Şirin Ünal'ın Ayasofya paylaşımının altında "Nadira'ya ne oldu?" diye sordu

Rusya ile uçuşlar 1 Ağustos'ta karşılıklı olarak başlıyor

Orhan Pamuk: Bu, "Kemal Atatürk'ün laikliğine artık saygı duymuyoruz" demek anlamına geliyor

Lozan'ın yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenlere "dezenfektan" engeli

Yunanistan'da kiliseler Ayasofya için yas tutuyor: Bayraklar yarıya indirilecek, çanlar çalınacak

Britanya Başbakanı Boris Johnson aşı karşıtlarına tepki verdi: Deliler!

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İnsan hakları aktivistleri, sanatçı ve siyasetçiler 6-7 Eylül'ü anlattı: Yağmadan...

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