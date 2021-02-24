Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Şubat 2021

Emin Saraç'ın cenazesine katıldığı için eleştirilen Bakan Koca: O görüntü için özür dilerim

Erdoğan: Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız

Şentop, Berberoğlu kararı için AYM'ye cevap yazısı gönderdi

33 dokunulmazlık dosyası TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu'na sevk edildi

Bakan Gül: 83 milyon vatandaşımızın, 'Evet işte bu benim anayasam' diyeceği bir anayasa yapmak hedefimiz

DSÖ açıkladı: Altı haftadır vaka, üç haftadır can kaybı azalıyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Johnson&Johnson aşısının tek dozu ağır Covid-19 vakalarına karşı koruma sağlıyor

Erdoğan: Gelin hep birlikte 2023 yılında Türkiye'ye gerçek anlamda bir ana muhalefet de kazandıralım

Türkkan: İktidar her sıkıştığında HDP sopasını çıkararak toplumu daha da ötekileştiriyor

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu