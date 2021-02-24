T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Şubat 2021

24 Şubat 2021 19:16

Emin Saraç'ın cenazesine katıldığı için eleştirilen Bakan Koca: O görüntü için özür dilerim

Erdoğan: Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız

Şentop, Berberoğlu kararı için AYM'ye cevap yazısı gönderdi

33 dokunulmazlık dosyası TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu'na sevk edildi

Bakan Gül: 83 milyon vatandaşımızın, 'Evet işte bu benim anayasam' diyeceği bir anayasa yapmak hedefimiz

DSÖ açıkladı: Altı haftadır vaka, üç haftadır can kaybı azalıyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Johnson&Johnson aşısının tek dozu ağır Covid-19 vakalarına karşı koruma sağlıyor

Erdoğan: Gelin hep birlikte 2023 yılında Türkiye'ye gerçek anlamda bir ana muhalefet de kazandıralım

Türkkan: İktidar her sıkıştığında HDP sopasını çıkararak toplumu daha da ötekileştiriyor

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu

 

bir bakışta bugüngündemgelişmehaberhaberler

Diğer Videolar

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi

Esnaf, Babacan'a dert yandı: "Kan ağlıyoruz; ekmek parası dahi bulamıyoruz"

CHP'nin Niğde il binasına bu kez ‘128 nerede?’ pankartı asıldı: "Buna da sanırım bir suç unsuru bulamayacaklardır"

CHP'li Özel'den AKP'li Canikli'ye: Bravo, doğruya çok yaklaştın ama baltayı taşa vurdun

Plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım: Hastalardan alınan yağ dokularıyla dans etti

CHP’li Tanal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın karşısındaki odasına, “128 milyar dolar nerede?' afişi astı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fehmi Koru: İktidara ‘güven’ aşımı kendini belli etmeye başladı, İktidar...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Kimse niyet okuyuculuğuna...

AKP'nin 'Z kuşağı' planı: İlk kez oy kullanacakların aileleriyle temas...

Sözcü yazarı Zeyrek: Kaynağım, Hazine ve Maliye Bakanı’nın Kanal İstanbul...

Ahmet Altan, 4 yıl 6 aylık tutukluluğun ardından, AİHM kararı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24