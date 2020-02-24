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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Şubat 2020

24 Şubat 2020 18:47

-Rusya: Türkiye'yle İdlib'le ilgili yeni görüşmelere hazırız

-Gezi Parkı davası gerekçeli kararından: Osman Kavala'nın finansör olduğuna yönelik delil bulunamamıştır

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Van'da kalıcı konutlar için çalışma başlattık, 254 konut ağır hasarlı

-İran'dan gelen Türk şoför Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

-Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik: 17-25 Aralık ses kayıtları doğru, bilirkişi raporu aldık

-Türkiye'nin sınır komşusu Irak'ta da Koronavirüs görüldü

-E-ticarette Koronavirüs paniği; Çin’den Türkiye’ye gelen kargo yüzde 90 azaldı

-Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağın pilotu adliyeye sevk edildi

-Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye bundan sonra da ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak

-Sosyal medya karnesi: Türkiye, Instagram'da dünya altıncısı

 

 

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