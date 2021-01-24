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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Ocak 2021

24 Ocak 2021 18:26

-Sağlık Bakanı: 6.5 milyon doz aşı pazartesi sabahı ülkemizde olacak

-Uğur Mumcu anıldı; "28 yıl geçti asıl failler hâlâ karanlıkta"

-Turgut Kazan: İrfan Fidan’ın AYM üyesi yapılmasında Anayasa'ya karşı bir hile yapılmıştır

-Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Yeme-içme sektöründe normalleşme için erken

-HDP Esenyurt İlçe Örgütü'ne polis baskını

-Resmi Gazete'de yayımlandı; belediyelerin gelirlerinde kesinti yapılacak

-CHP'li Torun: Merkez'in 128 milyarını harcayan iktidar belediyelerin gelirlerine göz dikmiştir

-Gazeteci Ünsal Ünlü: HaberTürk'te ipimi çeken 2010 referandumuydu

-Kulis: MHP çalışmalarıyla diğer partilerin Cumhur İttifakı’na girmesinin önünü kesiyor

-Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi

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