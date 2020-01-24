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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Ocak 2020

24 Ocak 2020 19:55

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Herkes üniversite okumak zorunda değil

-Gazetecilerin basın kartı iptal ediliyor, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı suskun

-Sağlık Bakanı, İstanbul'da Corona endişesine ilişkin konuştu: Çinli turist ülkesine gönderildi

-“'Türkiye’nin en önemli sorunu ekonomi' diyenlerin oranı yüzde 58, 'terör' diyenlerin yüzde 18"

-TESK Başkanı: Elektrik, doğalgaz ve suda vergiler kaldırılmalı

-YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya 

-Erdoğan'la Merkel arasında 'Hafter' polemiği: 55 maddeyi kabul etmek başka imzayı koymak başka

-Selahattin Demirtaş'tan HDP'ye: Adaylığımı tartışmayın

-Corona tehlikesi: Şangay ve Beijing yetkilileri, vatandaşlara 14 gün evden çıkmama uyarısında bulundu

-Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı kovuldu

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Müzisyen Eda Baba: Mesleğimizin başına cinsiyetimizin yerleştiriliyor olması asıl tartışma...

Koronavirüs'ten korunmak için inek dışkısıyla yıkanıyorlar...

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