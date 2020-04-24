Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Nisan 2020

24 Nisan 2020 18:49
Türkiye'de Koronavirüs | Toplam ölüm sayısı 2 bin 600'e, vaka sayısı 104 bin 912'ye yükseldi
Dünyada Koronavirüs | Hayatını kaybedenlerin sayısı 195 bini; vaka sayısı 2 milyon 780 bini aştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı; İstanbul oldu; salgını İstanbul'da kontrol altına aldık
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CHP Sözcüsü'nden Erdoğan'a: Törenlere neden katılmadığını milletimize açıklama ve özür borcu var
MİT Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle tutuklanan gazeteciler hakkında iddianame tamamlandı: 7'si gazeteci 8 şüpheli hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istendi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, LGBTİ+'ları hedef gösterdi: 'Nesli çürütüyor'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan “Doğalgazı neden pahalıya alıyoruz?” sorusuna yanıt: 'Ticari sır'
Mustafa Koçak ölüm orucunun 297. gününde yaşamını yitirdi
Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: En muhtemel senaryo liglerin 12-13-14 Haziran'da başlayıp 26 Temmuz'da bitmesi
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