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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Nisan 2020

24 Nisan 2020 18:49

Türkiye'de Koronavirüs | Toplam ölüm sayısı 2 bin 600'e, vaka sayısı 104 bin 912'ye yükseldi

Dünyada Koronavirüs | Hayatını kaybedenlerin sayısı 195 bini; vaka sayısı 2 milyon 780 bini aştı

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