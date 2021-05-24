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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Mayıs 2021

24 Mayıs 2021 19:58

Binali Yıldırım: Gerekli açıklamaları yaptım, hukuki yollar açık, biz de gerekli adımları atacağız

Erdoğan: Türkiye ilk kez bir NATO ülkesine İHA satışı yapacak

BBC Türkçe: Hükümet yetkilisi, “Soylu’nun o yayında söyledikleri doğru değil” dedi

İzmir Barosu'ndan Peker, Soylu, Ağar ve Yıldırım hakkında suç duyurusu

CHP'den Şentop'a başvuru: Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçiyi açıkla

Akşener: Partisinin geleceği, çok sevdiği Sayın Cumhurbaşkanı’nın seçimi açısından Soylu'nun soruşturma sonuçlanana kadar görevden ayrılması elzem

'Köfteci Yusuf' davasında Peker hakkında da iddianame hazırlandı

Selanik göçmenleri hakkındaki sözleri tepki çekmişti; Savcılık, Akçakoca Müftüsü hakkında soruşturma başlattı

Başak Demirtaş: Nüfus müdürlüğü, fotoğrafta gülümsüyor diye Selahattin'e kimlik kartı vermeyi reddetmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Tezcan hakkında resen soruşturma başlattı

 

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