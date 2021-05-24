Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Mayıs 2021

24 Mayıs 2021 19:58
Binali Yıldırım: Gerekli açıklamaları yaptım, hukuki yollar açık, biz de gerekli adımları atacağız
Erdoğan: Türkiye ilk kez bir NATO ülkesine İHA satışı yapacak
BBC Türkçe: Hükümet yetkilisi, “Soylu’nun o yayında söyledikleri doğru değil” dedi
İzmir Barosu'ndan Peker, Soylu, Ağar ve Yıldırım hakkında suç duyurusu
CHP'den Şentop'a başvuru: Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçiyi açıkla
Akşener: Partisinin geleceği, çok sevdiği Sayın Cumhurbaşkanı’nın seçimi açısından Soylu'nun soruşturma sonuçlanana kadar görevden ayrılması elzem
'Köfteci Yusuf' davasında Peker hakkında da iddianame hazırlandı
Selanik göçmenleri hakkındaki sözleri tepki çekmişti; Savcılık, Akçakoca Müftüsü hakkında soruşturma başlattı
Başak Demirtaş: Nüfus müdürlüğü, fotoğrafta gülümsüyor diye Selahattin'e kimlik kartı vermeyi reddetmiş
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Tezcan hakkında resen soruşturma başlattı
© Tüm hakları saklıdır.