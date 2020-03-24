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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Mart 2020

24 Mart 2020 19:23

Dünya genelinde Koronavirüs | Vaka sayısı 400’bine , ölenlerin sayısı da 17 bine yaklaştı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü: Koronavirüsler genelde yaz gelince biter, ama olmayabilir de

TTB Covid-19 risk anketi: Sağlık çalışanlarının yüzde 60'ı maske sorunu yaşıyor

Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti yok

İçişleri Bakanlığı: Hepimizi üzen görüntüyü çeken kişiyi yakaladık; amcamızdan özür diledik

200 kadın örgütü: Çocuk istismarı ve cinsel suçlarla ilgili infaz indirimi düzenlemesinden uzak durun

Bakan Albayrak: Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yatacak

HDP'den 12 maddelik ekonomi paketi: Kira ödemeleri ve kredi ödemeleri durdurulmalı

Yargıtay Başkanlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları resmî olarak ertelendi

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