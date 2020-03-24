Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Mart 2020

24 Mart 2020 19:23
Dünya genelinde Koronavirüs | Vaka sayısı 400’bine , ölenlerin sayısı da 17 bine yaklaştı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü: Koronavirüsler genelde yaz gelince biter, ama olmayabilir de
TTB Covid-19 risk anketi: Sağlık çalışanlarının yüzde 60'ı maske sorunu yaşıyor
Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti yok
İçişleri Bakanlığı: Hepimizi üzen görüntüyü çeken kişiyi yakaladık; amcamızdan özür diledik
200 kadın örgütü: Çocuk istismarı ve cinsel suçlarla ilgili infaz indirimi düzenlemesinden uzak durun
Bakan Albayrak: Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yatacak
HDP'den 12 maddelik ekonomi paketi: Kira ödemeleri ve kredi ödemeleri durdurulmalı
Yargıtay Başkanlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları resmî olarak ertelendi
© Tüm hakları saklıdır.