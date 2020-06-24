Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Haziran 2020

İçişleri Bakanlığı'ndan 'düğün' genelgesi: Toplu fotoğraf, takı merasiminde tokalaşma, kapalı mekanda düğün yasak

Gazeteciler hâkim karşısında: Sanık olmadan önce, yıllarca ölüm tehditleriyle karşılaştık

Oxford Üniversitesi'nin aşısı 2 ayrı doz halinde uygulanabilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Libya'da tarih yazıyoruz

ÖSYM Başkanı'ndan YKS'ye gireceklere uyarı: Sınava en fazla bir yakınınızla gelin

Trump, Meksika sınırına inşa edilen duvarın üstüne imzasını attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının ABD'de devam eden yargı sürecinde iki zanlı daha tespit edildi

Wushu Federasyon Başkanı'nın eşi Fatma Akyüz, turnuvada hem hakem, hem katılımcı, hem de şampiyon oldu

İki günde 7 bin 17 kişiye maske cezası

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