Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Haziran 2020

24 Haziran 2020 18:48
İçişleri Bakanlığı'ndan 'düğün' genelgesi: Toplu fotoğraf, takı merasiminde tokalaşma, kapalı mekanda düğün yasak
Gazeteciler hâkim karşısında: Sanık olmadan önce, yıllarca ölüm tehditleriyle karşılaştık
Oxford Üniversitesi'nin aşısı 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Libya'da tarih yazıyoruz
ÖSYM Başkanı'ndan YKS'ye gireceklere uyarı: Sınava en fazla bir yakınınızla gelin
Trump, Meksika sınırına inşa edilen duvarın üstüne imzasını attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının ABD'de devam eden yargı sürecinde iki zanlı daha tespit edildi
Wushu Federasyon Başkanı'nın eşi Fatma Akyüz, turnuvada hem hakem, hem katılımcı, hem de şampiyon oldu
İki günde 7 bin 17 kişiye maske cezası
Benzine 12 kuruş zam
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