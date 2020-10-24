Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Ekim 2020

Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı

MSB’den Pentagon'a S-400 tepkisi: Türkiye'nin NATO’ya aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değil

Soylu'dan ABD’nin güvenlik uyarısına tepki: Anlaşılan usul, erkan, adap kalmamış

CHP İstanbul İl Örgütü, Koronavirüs nedeniyle geçici olarak faaliyetlerini durdurdu

Eski YÖK Başkanı’ndan yolsuzluk çıkışı: Çok gördüm ama AK Parti’nin 10 yılda yaptıkları gibi görmedim

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: 2020'nin ilk 9 ayında 10 binden fazla şirket kapandı

'Helikopterden atılma' soruşturmasında gizlilik kararına yapılan itiraz reddedildi; "Dosya karartılabilir"

"İki yılda 258 bisikletçi öldü, 258'inde de sürücüler haklı çıktı"

Jared Leto, tekrar Joker'i canlandıracak