Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Temmuz 2020

23 Temmuz 2020 18:05
AYM çoklu baro ve bekçilik düzenlemesine yapılan itirazı reddetti
Yüksek Askeri Şûra kararları açıklandı; Orgeneral Temel ve Korgeneral Aksakallı emekliye sevk edildi
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te bıraktı
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız
Feyzioğlu: Çoklu baro düzenlemesi devrim niteliğinde; Barolar Birliği 1969’daki kuruluş ruhuna kavuşmuştur
215 işçi alımı için 11 bin kişi başvurdu!
Netflix doğruladı: Şimdiki Aklım Olsaydı' dizisi, eşcinsel karaktere izin verilmemesi nedeniyle iptal edildi
CHP: Sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız
Diyanet İşleri Başkanı: Ayasofya’ya 3 imam ve 5 müezzin atıyoruz
Trump: Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan gibilerle uğraşmak için 'keskin bir zekaya' sahip olmak gerek
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