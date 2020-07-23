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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Temmuz 2020

23 Temmuz 2020 18:05

AYM çoklu baro ve bekçilik düzenlemesine yapılan itirazı reddetti

Yüksek Askeri Şûra kararları açıklandı; Orgeneral Temel ve Korgeneral Aksakallı emekliye sevk edildi

Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te bıraktı

Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız

Feyzioğlu: Çoklu baro düzenlemesi devrim niteliğinde; Barolar Birliği 1969’daki kuruluş ruhuna kavuşmuştur

215 işçi alımı için 11 bin kişi başvurdu!

Netflix doğruladı: Şimdiki Aklım Olsaydı' dizisi, eşcinsel karaktere izin verilmemesi nedeniyle iptal edildi

CHP: Sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız

Diyanet İşleri Başkanı: Ayasofya’ya 3 imam ve 5 müezzin atıyoruz

Trump: Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan gibilerle uğraşmak için 'keskin bir zekaya' sahip olmak gerek

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çocuğa istismardan tutuklanan tarikat liderinin ses kaydı ortaya çıktı: Bana...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama...

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