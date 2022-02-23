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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Şubat 2022

23 Şubat 2022 18:16

Batı'dan Rusya'ya art arda yaptırımlar geldi; Blinken, mevkidaşı Lavrov'la planlanan görüşmeyi yapmayacağını açıkladı

Moskova'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Güçlü yanıt verilecek

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