Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Şubat 2022

Batı'dan Rusya'ya art arda yaptırımlar geldi; Blinken, mevkidaşı Lavrov'la planlanan görüşmeyi yapmayacağını açıkladı

Moskova'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Güçlü yanıt verilecek

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Rusya'yla kriz tırmanırken Ukrayna'dan OHAL kararı

Wall Street Journal: Avrupa Birliği, Rusya Savunma Bakanı'na yaptırım uygulayacak

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü: Muhalefetin birleşmesi olumlu

Adalet Bakanlığı, BAE'den, Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti

Akşener'den iktidara: Bu ucube sistem geldiği gibi 'gitçek', isteseniz de istemeseniz de bu çile 'bitçek'

Koronavirüs kısıtlamalarının değerlendirileceği toplantı ertelendi

İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 13. kez reddedildi