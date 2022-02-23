Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Şubat 2022

23 Şubat 2022 18:16
Batı'dan Rusya'ya art arda yaptırımlar geldi; Blinken, mevkidaşı Lavrov'la planlanan görüşmeyi yapmayacağını açıkladı
Moskova'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Güçlü yanıt verilecek
Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Rusya'yla kriz tırmanırken Ukrayna'dan OHAL kararı
Wall Street Journal: Avrupa Birliği, Rusya Savunma Bakanı'na yaptırım uygulayacak
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü: Muhalefetin birleşmesi olumlu
Adalet Bakanlığı, BAE'den, Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti
Akşener'den iktidara: Bu ucube sistem geldiği gibi 'gitçek', isteseniz de istemeseniz de bu çile 'bitçek'
Koronavirüs kısıtlamalarının değerlendirileceği toplantı ertelendi
İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 13. kez reddedildi
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