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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Nisan 2021

23 Nisan 2021 18:31

-İçişleri Bakanı Soylu'dan Thodex açıklaması: Şahsın 3 ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konuldu

-‘Thodex’ operasyonu: 62 kişi gözaltına alındı, kurucu Faruk Fatih Özer hakkında "kırmızı bülten" çıkarıldı

-Erdoğan, Koronavirüs kurallarına uyma çağrısı yaptı: Aldığımız kararların tek sebebi bu husumetten kurtulmak

-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Romanya ve Polonya mevkidaşlarıyla bir araya geldi: Karadeniz’i gerilimden uzak tutmalıyız

-Meral Akşener'den '1915 olayları' açıklaması: Yüce Türk milletinin tarihinde başımızı öne düşürecek hiçbir şey yoktur

-Kılıçdaroğlu 23 Nisan Özel Oturumu'nda konuştu: Bu meclisin 128 milyar doların kimlere satıldığını bilmesi gerekir!

-Türkiye’den AB ülkelerine iltica başvuruları 5 yılda yüzde 500 arttı

-Diyanet Vakfı, icraya verdiği esnaftan ödeyemediği kirayı faiziyle istemiş

-BioNTech kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci: Yıllık aşılar olunabilir

-NASA, Space X roketi ile 4 astronotu uzaya fırlattı

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