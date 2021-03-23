Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mart 2021

23 Mart 2021 18:19
BM'den Ankara'ya İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından geri dönme çağrısı
Kılıçdaroğlu'ndan iktidara İstanbul Sözleşmesi tepkisi: 42 milyon kadına ihanet!
Soylu: İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız
Ünal: Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz
Bakan Gül: Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz
AKP’de yönetim değişiyor, gözler kabinede: Hem sosyal mesafe tartışılıyor hem yeni yönetim
Sancar: Partimize açılan kapatma davasının savcısı iktidarın başıdır, dava bizzat Saray’da hazırlanmıştır
HDP'li Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali için AYM'ye başvurdu
Gazeteci Levent Gültekin'e saldırıda 2 şüpheli tutuklandı
Pedro Almodóvar, yeni filmi "Madres paralelas" için setlere döndü
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