T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mart 2021

23 Mart 2021 18:19

BM'den Ankara'ya İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından geri dönme çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara İstanbul Sözleşmesi tepkisi: 42 milyon kadına ihanet!

Soylu: İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız

Ünal: Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz

Bakan Gül: Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz

AKP’de yönetim değişiyor, gözler kabinede: Hem sosyal mesafe tartışılıyor hem yeni yönetim

Sancar: Partimize açılan kapatma davasının savcısı iktidarın başıdır, dava bizzat Saray’da hazırlanmıştır

HDP'li Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali için AYM'ye başvurdu

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırıda 2 şüpheli tutuklandı

Pedro Almodóvar, yeni filmi "Madres paralelas" için setlere döndü

bir bakışta bugünhaberhaberlergündemgelişmeler

Diğer Videolar

'Kudüs Gönüllüleri' adlı bir grup, kısıtlamaya rağmen Ankara'da yürüyüş gerçekleştirdi ardından bir alanda toplanıp sloganlar attı

'Kudüs Gönüllüleri' adlı bir grup, kısıtlamaya rağmen Ankara'da yürüyüş gerçekleştirdi ardından bir alanda toplanıp sloganlar attı

Şenol Güneş, "Türkiye'nin en iyi kalecisi kim?" sorusunu yanıtladı

Rusya’da ‘trambolinli’ Zafer Günü kutlamasına tepki

Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve oğullarının polisler tarafından darp edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı

CHP'li Özkan: Karaismailoğlu, Cengiz İnşaat İkizdere'de rahat inşaat yapabilsin diye koruma ordusuyla Rize'ye geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den üçüncü video: "Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir...

"Koyu Tayyipçiyim" diyen pazarcıdan Erdoğan'a: Bundan sonra oy yok sana...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Fiyatlar el yakarken, tam kapanmanın yol açtığı öfke...

“Erdoğan, Bahçeli’yi ikna ederek erken seçim düğmesine basacak”...

16 yaşındaki çocuk, "ikinci eşi" olmayı reddettiği amcasının oğlu Aslan...

Karar yazarı Yıldıray Oğur: Sedat Peker soruncaya kadar kimsenin aklına...

Eski İçişleri Bakanı Tantan: O mafyamsı tipler bir şey değil;...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den üçüncü video: "Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir...

"Koyu Tayyipçiyim" diyen pazarcıdan Erdoğan'a: Bundan sonra oy yok sana...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24