Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mayıs 2020

23 Mayıs 2020 19:52
Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 32 kişi daha hayatını kaybetti; 1186 yeni vaka tespit edildi
İyi Parti Ankara İl Başkanı: Bekçiler çöp dökmeye çıkan genci öldüresiye dövdüler, aileye biber gazı sıktılar
Ankara Emniyeti: Bekçiler saldırıya uğradı; beyanlar gerçek dışı
Soylu'dan İzmir'de camilerden Çav Bella çalınmasına tepki: Buluruz, ona da caminin dibinde ezanı dinletiriz
Soylu'nun sözlerine tepki: Ezanı cezalandırma aracı olarak kullanmak asıl saygısızlık
Akşener: Akşener: Emine Erdoğan, Hayrunisa Gül, Selvi Kılıçdaroğlu ve ben cumhuriyetin eseriyiz
18 kişi gözaltına alınmıştı; aralarında Ayla Akat Ata'nın da bulunduğu 4 kişi serbest bırakıldı
Dünya genelinde yeni Covid-19 vaka sayısı 5 milyon 200 bini geçti; ölenlerin sayısı 340 bine yükseldi
"Özel sektör döviz borcu Türkiye, Arjantin ve Meksika'da alarm veriyor"
Dostlar Tiyatrosu tarafından 1996 yılında sahnelenen ‘Simyacı’ adlı oyun ücretsiz erişime açıldı
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