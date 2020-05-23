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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mayıs 2020

23 Mayıs 2020 19:52

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 32 kişi daha hayatını kaybetti; 1186 yeni vaka tespit edildi

İyi Parti Ankara İl Başkanı: Bekçiler çöp dökmeye çıkan genci öldüresiye dövdüler, aileye biber gazı sıktılar

Ankara Emniyeti: Bekçiler saldırıya uğradı; beyanlar gerçek dışı

Soylu'dan İzmir'de camilerden Çav Bella çalınmasına tepki: Buluruz, ona da caminin dibinde ezanı dinletiriz

Soylu'nun sözlerine tepki: Ezanı cezalandırma aracı olarak kullanmak asıl saygısızlık

Akşener: Akşener: Emine Erdoğan, Hayrunisa Gül, Selvi Kılıçdaroğlu ve ben cumhuriyetin eseriyiz

18 kişi gözaltına alınmıştı; aralarında Ayla Akat Ata'nın da bulunduğu 4 kişi serbest bırakıldı

Dünya genelinde yeni Covid-19 vaka sayısı 5 milyon 200 bini geçti; ölenlerin sayısı 340 bine yükseldi

"Özel sektör döviz borcu Türkiye, Arjantin ve Meksika'da alarm veriyor"

Dostlar Tiyatrosu tarafından 1996 yılında sahnelenen ‘Simyacı’ adlı oyun ücretsiz erişime açıldı

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

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