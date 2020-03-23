Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mart 2020

23 Mart 2020 19:03
Sağlık Bakanı: Herkes kendi olağanüstü halini ilan etsin; personelimiz içinde de testi pozitif çıkan var
Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim sisteminde Menderes'in idam sahnesi görüntüsünü onaylamıyorum
Koronavirüs | Dünya genelinde 350 binin üzerinde vaka; 15 bini aşkın ölüm
Kapalıçarşı, Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KDV beyanname verme ve ödeme süresilerinin 24 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu
Gelecek Partisi: İnfaz indirimini öngören düzenleme herkese eşit uygulanmalı
Ekrem İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir
HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Korona günlerinde biz ‘dayanışma’ iktidar ise ‘kayyım’ diyor
Adalet Bakanlığı'ndan Koronavirüs açıklaması: Adliyelerde ve noterlerde nöbet sistemine geçildi
CHP’den iktidara 13 maddelik öneri: Yoksul ailelere ayda 2 bin TL, sağlık çalışanlarına iki maaş, esnafa kira desteği
© Tüm hakları saklıdır.