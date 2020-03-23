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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mart 2020

23 Mart 2020 19:03

Sağlık Bakanı: Herkes kendi olağanüstü halini ilan etsin; personelimiz içinde de testi pozitif çıkan var

Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim sisteminde Menderes'in idam sahnesi görüntüsünü onaylamıyorum

Koronavirüs | Dünya genelinde 350 binin üzerinde vaka; 15 bini aşkın ölüm

Kapalıçarşı, Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KDV beyanname verme ve ödeme süresilerinin 24 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu

Gelecek Partisi: İnfaz indirimini öngören düzenleme herkese eşit uygulanmalı

Ekrem İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir

HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Korona günlerinde biz ‘dayanışma’ iktidar ise ‘kayyım’ diyor

Adalet Bakanlığı'ndan Koronavirüs açıklaması: Adliyelerde ve noterlerde nöbet sistemine geçildi

CHP’den iktidara 13 maddelik öneri: Yoksul ailelere ayda 2 bin TL, sağlık çalışanlarına iki maaş, esnafa kira desteği

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Konuğunun Covid-19 olduğunu öğrendiği an Esra Erol......

Murat Övüç'ten tepki toplayan 'Nur Yerlitaş' paylaşımı...

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