Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Kasım 2020

23 Kasım 2020 17:57
Sağlık Bakanı Koca: Sayılar düşmezse yasaklar genişler
Prof. Dr. Müftüoğlu, Sağlık Bakanı ile görüşmesini yazdı: Aşı uygulamaları kesinlikle ücretsiz yapılacak
Oxford Üniversitesi, geliştirdiği Koronavirüs aşısının yüzde 70 oranında etkili olduğunu duyurdu
Almanya doğruladı, Türkiye "kimsenin rızası alınmadı" diyerek tepki gösterdi: Akdeniz'de Türk gemisine AB güçleri çıktı
Kremlin: ABD'deki başkanlık seçimlerinin galibi resmen açıklandığında Rusya kazanan ismi tebrik edecek
Ekim ayında turist sayısı yüzde 59.4 azaldı
"Fahrettin Altun" soruşturmasında, Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı
Savcılık, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tahliyesini istedi
Kamu borcu içinde döviz borcunun payı yüzde 58.3'e çıktı
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