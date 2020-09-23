23 Eylül 2020 18:42
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Eylül 2020
-NATO'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması: İyi bir ilerleme kaydedildi
-Johnson&Johnson'ın geliştirdiği Covid-19 aşı adayının 3.faz denemelerine bugün başlanıyor
-Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırıya ilişkin 5 gözaltı
-Ölen gencin babası sağlıkçılara saldırı hakkında konuştu: Doktorların hepsinden özür diledim
-Karamollaoğlu'ndan "Bekçiler acil servislerde görevlendirilsin" önerisi
-Ankara Valisi: Kentteki vaka artış hızımız yavaşladı
-MEB'den EBA açıklaması: Erişim sorunu siber saldırı kaynaklıydı
-Yeni Akit yazarı Dilipak: AK Parti'de ciddi bir çözülme var; yanlış yerde arıyorlar çözümü
-Türk Lirası erimeye devam ediyor; dolar/TL'de yeni rekor 7,70!
-İBB Şehir Tiyatroları programında ilk kez Kürtçe bir oyuna yer verildi
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