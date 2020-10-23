Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Ekim 2020

23 Ekim 2020 18:15
Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Erdoğan'dan "Yeni tedbirler alınacak mı?" sorusuna: Bilim Kurulu'nda yapılan çalışmalar neticesinde adımlar atacağız
AYM’nin Enis Berberoğlu kararını üst mahkeme de tanımadı!
Türkiye'deki ABD misyonları vize işlemlerini güvenlik gerekçesiyle geçici olarak askıya aldı
BM: Libya'da taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı
Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının pilotu yaşamını yitirdi
İmamoğlu'ndan Sağlık Bakanlığı toplantısına çağrılmamasına tepki: Halk bunu görür
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görevine ant içerek başladı
İstanbul Eczacı Odası:Risk grubundaki 10 hastadan 9’u grip aşısına ulaşamayacak
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 71'e yükseldi
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