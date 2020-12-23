Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Aralık 2020

23 Aralık 2020 19:13
Erdoğan'dan AİHM’in Demirtaş kararına tepki: Çifte standarttır, ikiyüzlülüktür
Bloomberg: Demirtaş kararından sonra AİHM'e siber saldırı düzenlendi
Pervin Buldan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: AİHM kararı sizi bağlar efendiler
CHP'li Tanrıkulu: Can Dündar'a ceza veren heyet gezici ve operasyoneldir
Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın bireysel başvuru dosyasını 29 Aralık’ta görüşecek
İstanbul’da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı
DEVA Partisi: Hükümetin Libya ile imzaladığı antlaşma “içi boş bir belge”
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Koronavirüs'ün mutasyonu yeniden bir salgını tetiklemez
Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
İstanbul'da 1000 yeni taksi plakası teklifi reddedildi
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