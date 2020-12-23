T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Aralık 2020

23 Aralık 2020 19:13

Erdoğan'dan AİHM’in Demirtaş kararına tepki: Çifte standarttır, ikiyüzlülüktür

Bloomberg: Demirtaş kararından sonra AİHM'e siber saldırı düzenlendi

Pervin Buldan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: AİHM kararı sizi bağlar efendiler

CHP'li Tanrıkulu: Can Dündar'a ceza veren heyet gezici ve operasyoneldir

Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın bireysel başvuru dosyasını 29 Aralık’ta görüşecek

İstanbul’da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı

DEVA Partisi: Hükümetin Libya ile imzaladığı antlaşma “içi boş bir belge”

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Koronavirüs'ün mutasyonu yeniden bir salgını tetiklemez

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

İstanbul'da 1000 yeni taksi plakası teklifi reddedildi

ETİKETLER

gündemekonomisiyasetpiyasalardolartlahimahim demirtaş kararıbloombergsezgin tanrıkuluanayasa mahkemesiistanbul taksiitaksi23 aralık 2020bursasahte içkicumhurbaşkanı erdoğan

Diğer Videolar

Sahalarda nadir görülen köşe vuruşu taktiği; düdük çalana kadar böyle beklediler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Şubat 2021

Büyük İskender'in geçtiği söylenen köprüye, traktörlerin geçmesi için beton döküldü!

İstiklal Caddesi’nde dikkat çeken yoğunluk

Midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı!

HDP, 'Herkes için adalet' kampanyasını 'Haykır' şarkısı ile tanıttı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Kim Milyoner Olmak İster'de doktorun "Omurilik sarımsağı" yanıtı dalga konusu...

Duruşmaya çıkan soyguncu hakimle flörtleşince viral oldu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Işık Ökte: Naci Ağbal yabancı yatırımcıyı faizin yüzde 17'de kalacağına...

Derbi sonrası Arda Turan ve Marcao'nun soyunma odasında küfürlü tezahürat...

New York Eyalet Mahkemesi'nin Boğaziçi Üniversitesi arazisine el koyabileceği iddia...

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Can Candan: Boğaziçili akademisyenlerin yüzde 98’i,...

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'dan Melih Bulu'ya mektup: Lütfen,...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Kim Milyoner Olmak İster'de doktorun "Omurilik sarımsağı" yanıtı dalga konusu...

Duruşmaya çıkan soyguncu hakimle flörtleşince viral oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24