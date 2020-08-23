Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Ağustos 2020

-Giresun'da sel felaketi: 5 kişi yaşamını yitirdi

-Bakan Pakdemirli: 120 bin derenin olduğu Karadeniz’de bu taşkınları tamamıyla önlemenin imkânı yok

-Çakarlı araçla yol kesip vatandaşı bıçaklayan Muhammed Enes Uysal yakalandı!

-Rusya: Türkiye ile S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı

-Enerji uzmanı Necdet Pamir: TPAO’da personelin yüzde 90’ı tasfiye edildi, sondajı yabancı şirket yapıyor

-Davutoğlu: Doğal gaz keşfi, Türkiye'nin ekonomisini batıran bir bakanın şahsi promosyonu haline getirildi

-Bakan Selçuk: Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri 24 Ağustos’ta başlayacak

-NATO, Lukaşenko'nun iddiasını yalanladı: Belarus sınırında takviye iddiaları temelsiz

-İzmir Barosu'ndan, 30 Ağustos kararı: Cumhuriyet Meydanı'nda olacağız

-Araştırma: Dünya, 1994'ten bu yana 28 trilyon ton buzul kaybetti