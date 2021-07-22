Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Temmuz 2021

Sağlık Bakanlığı haftalık Koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayılarında yükseliş var

Merkel, Türkiye'nin sığınmacıları kabul etmesini övdü; AB'ye tam üyeliği öngörmediğini söyledi

Rize ve Artvin'de sel ve heyelan; dereler taştı, evler ve araçlar su altında kaldı

İçişleri Bakanı Soylu'dan Rize ve Artvin'deki sel felaketi ile ilgili açıklama: Can kaybı yok

Oyuncu Turgay Yıldız yaşamını yitirdi

Çözüm sürecinin bitmesine gerekçe gösterilmişti; Yargıtay'dan beraat kararlarının bozulması talebi

Araştırma: Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca aşıları iki dozda Delta varyantına karşı oldukça etkili

AKP’li Akbaşoğlu: Erken seçim yok, zamanında yapılacak seçimlere erkenden hazırlık söz konusu

Altun: Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla faaliyet gösteren medyaya yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açık

AKP'li Ala: Vatandaşımızın da ekonomik yönden bazı sıkıntılar çektiğinin farkındayız