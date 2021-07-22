Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Temmuz 2021

22 Temmuz 2021 17:32
Sağlık Bakanlığı haftalık Koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayılarında yükseliş var
Merkel, Türkiye'nin sığınmacıları kabul etmesini övdü; AB'ye tam üyeliği öngörmediğini söyledi
Rize ve Artvin'de sel ve heyelan; dereler taştı, evler ve araçlar su altında kaldı
İçişleri Bakanı Soylu'dan Rize ve Artvin'deki sel felaketi ile ilgili açıklama: Can kaybı yok
Oyuncu Turgay Yıldız yaşamını yitirdi
Çözüm sürecinin bitmesine gerekçe gösterilmişti; Yargıtay'dan beraat kararlarının bozulması talebi
Araştırma: Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca aşıları iki dozda Delta varyantına karşı oldukça etkili
AKP’li Akbaşoğlu: Erken seçim yok, zamanında yapılacak seçimlere erkenden hazırlık söz konusu
Altun: Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla faaliyet gösteren medyaya yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açık
AKP'li Ala: Vatandaşımızın da ekonomik yönden bazı sıkıntılar çektiğinin farkındayız
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