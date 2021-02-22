Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Şubat 2021

22 Şubat 2021 18:48
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını 2022'nin başlarında biter
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna saldırı düzenlendi; İtalya Büyükelçisi hayatını kaybetti
AKP İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe oldu
Erdoğan'dan Albayrak açıklaması: En büyük talihsizliği damat sıfatının başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır
Meclis Başkanı Şentop'tan fezleke yorumu: Daha önce dokunulmazlık kaldırma yoluna gidilmişti
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Fezlekelerin tek tek içeriğine bakmak lazım; asıl olan milletvekili dokunulmazlığıdır
Soylu'nun "Gara'ya gitti" dediği HDP'li vekil Taşdemir: Yalan ve iftira atmak bir bakanın işi olmamalı
HDP'li Gergerlioğlu, AYM'ye başvuracak: Ben boyun eğmem
AKP'li Özlem Zengin: Benim üzerimden bir hayat tarzına saldırı var
İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği, Halk Ekmek'i şikayet etti
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