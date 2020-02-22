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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Şubat 2020

22 Şubat 2020 18:38

-MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu

-Erdoğan: Kahraman askerlerimiz, Suriye Milli Ordusu ekiplerimiz Libya'da; birkaç tane şehidimiz var

-KKTC'de Koronavirüs alarmı; bir kişi hastaneye kaldırıldı

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-Bakan Soylu'dan Abdullah Gül'e 'Gezi Parkı' tepkisi: Yazıklar olsun size

-Daily Telegraph'ın iddiası: İdlib'de TSK'nın kasten hedef alındığını kanıtlayan telsiz konuşmaları var

-İran'da Koronavirüs krizi büyüyor: 5 kişi öldü, 10 kişide daha virüs tespit edildi

-HDP'de eşbaşkanlık süprizi: Temelli yerine Mithat Sancar eşbaşkan adayı

-Elazığ’daki depremin ardından 920 binanın yıkımı tamamlandı

-Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs için fırsat penceresi daralıyor

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